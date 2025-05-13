Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Внесенная в реестр иноагентов журналистка назвала решение вернуться в Россию верным

Журналистка Котрикадзе заявила, что не жалеет о возвращении в Россию из США
close
katyakotrikadze/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Живущая в Нидерландах журналистка Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) оценила свое решение вернуться из США в Россию. Об этом она заявила в интервью журналистке Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом).

Всего журналистка «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) прожила в США около семи с половиной лет, но вернулась в Москву.

«Ни на секунду не жалею. Это было одно из самых верных решений в моей жизни — вернуться в Россию», — говорит Котрикадзе.

До этого муж Котрикадзе Тихон Дзядко (признан в РФ иностранным агентом), живущий в Нидерландах, также изъявил желание вернуться в Россию.

«Чтобы моя семья, и мои друзья, и мои коллеги, чтобы мы находились у себя дома, в России, и своей работой помогали России развиваться», — уточнил он.

Лицензию «Дождя» на вещание аннулировал в декабре 2022 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии. Это случилось после того, как ведущий канала Алексей Коростелев рассказал о помощи российским военным в зоне спецоперации. После канал получил аналогичную лицензию в Нидерландах.

В апреле актер Семен Трескунов (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что готов вернуться в Россию в будущем.

Ранее проживающий в Берлине писатель Сорокин сообщил о намерении вернуться в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами