Проживающий в Берлине писатель Сорокин сообщил о намерении вернуться в Россию

Писатель Владимир Сорокин заявил, что не считает себя эмигрантом в Берлине

Писатель Владимир Сорокин признался в YouTube-беседе с журналистом Максимом Гликиным (признан в РФ иностранным агентом), что планирует вернуться в Россию.

Сорокин покинул страну за два дня до начала спецоперации России на Украине. На данный момент писатель проживает в Берлине, где у него есть недвижимость с 2011 года.

«[Я вернусь в Россию], когда звезды встанут… Я не считаю себя эмигрантом, нет. Надеюсь вернуться, когда-нибудь», — раскрыл писатель.

Сорокин также вспомнил, что большую часть жизни провел в «тоталитарном государстве» — и до сих пор «по капле выдавливает из себя совка». Писатель раскрыл, что свой комсомольский билет он уничтожил, смыв в унитазе.

Кроме того, писатель уверил, что советская цензура была жестче российской.

«Книги Солженицына были не только изъяты, но и за них давали сроки. Все равно их читала интеллигенция. Литература — это такая стихия, которую, как воду, завалить бетоном полностью невозможно. Она проточит камни», — отметил он.

10 апреля стало известно, что силовики потребовали от книжного магазина «Подписные издания» убрать книгу Владимира Сорокина.

Ранее сообщалось, что Козловского заблюрили в «Реальных пацанах».