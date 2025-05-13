Депардье подаст апелляцию на приговор по делу о домогательствах

Депардье подаст апелляцию на решение суда о приговоре по делу о домогательствах

Французский актер Жерар Депардье подаст апелляцию на решение суда о приговоре по делу о домогательствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката артиста Жереми Ассу.

13 мая суд в Париже признал Депардье виновным по делу о домогательствах. Актера приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно. При вынесении решения суд учел возраст артиста и состояние его здоровья.

2 апреля издание Metro со ссылкой на близких артиста сообщало, что Депардье запланировал переезд в Россию из-за суда во Франции. Уточнялось, что актер учит русский язык и хочет сниматься в российских картинах. В связи с этим он поручил агенту связаться с лучшими российскими режиссерами.

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