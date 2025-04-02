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Жерар Депардье захотел переехать в Россию из-за суда во Франции

Metro: актер Жерар Депардье переедет в Россию
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Актер Жерар Депардье переедет в Россию из-за суда во Франции. Об этом сообщает Metro со ссылкой на близких артиста.

По данным издания, Депардье учит русский язык, так как хочет сниматься в российских картинах. Актер выучил два слова: «женщина» и «люблю». Как отмечает Metro, актер поручил агенту связаться с лучшими российскими режиссерами. Артист хотел бы сыграть русского царя.

Депардье также заказал матрешку, российскую литературу, березовый сок, а также нанял личного повара. Мужчина готовит артисту традиционные российские блюда. Особенно актеру понравились блины и борщ.

Утром 25 марта в парижском суде начался судебный процесс против Депардье по делу о сексуализированной агрессии, актеру грозит до пяти лет тюрьмы.

27 марта французский прокурор попросил суд вынести обвинительный приговор и запросил 18 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штраф в размере €20 тысяч.

Прокурор также потребовал организовать принудительное психологическое лечение, а еще — компенсацию гражданским сторонам и регистрацию в реестре сексуальных преступников.

Ранее помощник Депардье заявил, что журналисты переврали его слова о «русской натуре».

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