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Ольга Орлова призналась, что не ограничивает себя в алкоголе: «Главное — настроение»

Певица Ольга Орлова заявила, что пьет алкоголь по настроению
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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не ограничивает себя в количестве выпитого алкоголя.

«Позволяю себе столько, сколько хочу. Главное — должно быть настроение для этого», — раскрыла знаменитость.

Таким образом экс-солистка «Блестящих» ответила на вопрос подписчика, как часто она может выпить «бокальчик вина».

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами. В октябре 2024 года Орлова призналась, что записала новую песню. В ноябре 2024 года певица рассказывала, что не хочет воссоединения с «Блестящими», поскольку не видит в этом необходимости.

В конце апреля экс-солистка «Блестящих» Надя Ручка признавалась, что ест сало ради здоровья кожи. По словам исполнительницы, сало полезно и для кожи, и для общего здоровья — в том числе иммунитета. Ручка считает, что «всякие респираторные заболевания обходят стороной» людей, которые регулярно употребляют подобный продукт.

Ранее Собчак раскрыла самое популярное место отдыха среди звезд в майские праздники.

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