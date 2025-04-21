Солистка «Блестящих» ест сало ради здоровья кожи

Певица и актриса Надя Ручка рассказала на программе «Звезды сошлись» на НТВ, что ест сало ради здоровья кожи.

По словам исполнительницы, сало полезно и для кожи, и для общего здоровья — в том числе иммунитета. Ручка считает, что «всякие респираторные заболевания обходят стороной» людей, которые регулярно употребляют подобный продукт.

«У меня мама шутит, говорит, что у нормальной девушки должно быть в сумочке сало, чтобы и лицо смазать, если высохло», — заявила солистка «Блестящих».

Певица Ольга Орлова на той же передаче призналась, что старается меньше есть ради поддержания хорошей фигуры. Звезда отказывается от ужина, если понимает, что «вес поплыл наверх». По словам Орловой, она склонна к полноте, поэтому ей приходится иногда себя сдерживать.

«Я ем все, я не ограничиваю себя в продуктах, но единственное, я стараюсь ужинать поменьше», — отметила она.

В ноябре 2024 года Ольга Орлова рассказала, почему не хочет воссоединения с «Блестящими». Артистка намекнула, что не видит в этом необходимости.

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