Звезда «Сватов» назвала преемника Михаила Жванецкого

Звезда «Сватов» Людмила Артемьева заявила на премьере фильма-концерта «Жванецкий» в кинотеатре «Октябрь», что драматург Евгений Гришковец мог бы стать преемником известного писателя-сатирика. Ее слова передает VOICE.

По словам Артемьевой, ее поколение «росло на мудрости, шутках и сарказме» Жванецкого.

«Евгений Гришковец очень достойно держит определенную планку и по мудрости, и по юмору, и по мировосприятию», — подчеркнула знаменитость.

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого не стало после борьбы с онкологическим заболеванием 6 ноября 2020 года. Ему было 86 лет. У артиста остались шестеро детей, в том числе внебрачных.

Фильм-концерт «Жванецкий» выйдет в широкий прокат 15 мая. В нем приняли участие: Юрий Стоянов, Кристина Бабушкина, Нонна Гришаева. Недавно вдова писателя Наталья раскрывала, что на нее большое впечатление произвело выступление 26-летнего артиста Глеба Калюжного в картине. Она уточнила, что актер «с трепетом» прочитал произведение мужа «Снег».Также Наталья призналась, что супруг считал Юрия Стоянова талантливым актером.

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