Вдова Жванецкого раскрыла имя любимого актера мужа

Вдова писателя-сатирика Михаила Жванецкого Наталья раскрыла в беседе с VOICE, что супруг считал Юрия Стоянова очень талантливым актером.

«С Юрой Стояновым они перезванивались... <…> К тому же, Стоянов тоже одессит. Мише нравились и Сергей Маковецкий, и Игорь Золотовицкий. А вот с Женей Гришковцом была нежная любовь и уважение друг к другу», — также заявила она.

Стоянов, как и Гришковец и Маковецкий, принял участие в фильме-концерте «Жванецкий», который выйдет в широкий прокат 15 мая. По словам вдовы, на нее большое впечатление произвело выступление 26-летнего артиста Глеба Калюжного. Наталья заявила, что актер «с трепетом» прочитал произведение мужа «Снег».

Жванецкая отметила, что поддерживает общение с Нонной Гришаевой, которая была подругой Жванецкого. Она также продолжает встречаться на домашних вечеринках с актерами из «Квартета И». При этом, заявила вдова, у супруга было немного друзей.

«Знаете, Миша любил одиночество, и у него был внутренний девиз: «Не нарушайте мое одиночество, не оставляйте меня одного», — сказала Жванецкая.

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого не стало после борьбы с онкологическим заболеванием 6 ноября 2020 года. Ему было 86 лет. У артиста остались шестеро детей, в том числе внебрачных.

Ранее стало известно, что на могиле диктора Кириллова не установлен памятник спустя четыре года.