В колонии умер сын народной артистки Екатерины Шавриной

В исправительной колонии №6 во Владимирской области в возрасте 59 лет скончался модельер Григорий Шаврин — сын известной певицы Екатерины Шавриной. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла в воскресенье, 11 мая, в поселке Мелехово. Заключенному стало плохо, его доставили в медблок, где спасти не смогли. По данным канала, причиной смерти стала остановка сердца.

Шаврин отбывал 4,5 года за хранение наркотиков. Его задержали в прошлом году в Новой Москве с подозрительным веществом — предположительно амфетамином.

У мужчины уже были проблемы с законом на той же почве. Несмотря на многолетнюю зависимость, с помощью близких Григорий смог выстроить карьеру модельера и заняться дизайном мужской одежды. Однако зависимость вновь взяла верх, и модельер снова попался на хранении запрещенных веществ.

Мать заключенного, Екатерина Шаврина — народная артистка России и исполнительница русских народных песен. Отец — композитор и баянист Григорий Пономаренко, народный артист СССР.

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