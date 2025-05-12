На Урале поставили уникальный спектакль о ВОВ

В Екатеринбурге шесть тысяч горожан посетили спектакль иммерсивного театра о ВОВ

Шесть тысяч жителей Екатеринбурга посетили постановку иммерсивного театра «Театр Великой Войны. Путь к Победе» на Плотинке. Еще порядка 100 тыс. россиян смотрели прямые трансляции спектакля. Об этом в интервью ЕАН рассказал автор проекта, режиссер Даниил Макеранец.

По его словам, подготовка спектакля заняла у команды около двух с половиной месяцев.

«Такой проект не может существовать без сложностей, непростых решений, но есть главное мерило — отзывы людей, их глаза, слезы. Судя по всему, мы не зря старались, переживали, потому что в итоге нам удалось эмоционально потрясти людей в хорошем смысле этого слова», — отметил Макеранец.

Он добавил, что после успеха спектакля появилась мысль показать его в других российских городах.

В начале мая на портале «Узнай Москву» к 80-летию Великой Победы открыли культурно-исторический спецпроект «Московские театры в годы Великой Отечественной войны».

В рамках проекта пользователи смогут увидеть архивные фотографии, фронтовые письма, а также узнать, как работали ведущие театры столицы.

Ранее политолог заявила о важности сохранения памяти о жертвах ВОВ.