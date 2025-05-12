В России снимут первый фильм о подвиге погонщиков оленьих упряжек

В России снимут первый художественный фильм об оленно-транспортных батальонах Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Картина «Тропой оленьего подвига» будет основана на реальных событиях — оленно-транспортные батальоны формировались в НАО для 14-й армии Карельского фронта. Погонщики оленей эвакуировали раненых, перевозили грузы и боеприпасы. В Нарьян-Маре в честь оленно-транспортных батальонов установлен памятник.

Проект воплотит в жизнь региональная общественная организация «Клуб активного отдыха «Белый лис» в партнерстве с искательским клубом «Созвездие». «Тропа оленьего подвига» режиссера и сценариста Алексей Савенкова стала победителем конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры.

«К сожалению, память об оленно-транспортных батальонах сегодня почти не сохранилась в массовом сознании. В культурном пространстве России тема практически не представлена: не создано ни одного художественного фильма или сериала, посвященного этому феномену», — объясняет документалист.

В основу сценария лягут истории жителей тундры — защитников отечества, о трудностях боевых действий в условиях арктической зимы. В работе примут участие эксперты-историки, краеведы, потомки участников оленных батальонов. Съемки пройдут в тундре с использованием традиционной упряжи.

Накануне стало известно, что Эмир Кустурица снимет фильм в «Москино».

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о совместных фильмах Китая и России.