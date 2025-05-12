Анатолий Цой рассказал о самочувствии после пожара

Певец Анатолий Цой заявил, что не пострадал в пожаре

Певец Анатолий Цой рассказал в беседе с «Пятым каналом», что с ним все хорошо после пожара.

По словам Цоя, никто в пожаре не пострадал. Как отметил артист, ему повезло, так как он вовремя обнаружил пожар.

«Вот поэтому, пока ехали пожарники, хоть они и быстро приехали, за это время успели подключить шланг и просто собственноручно уже начали тушить пламя», — поделился артист.

В мае Анатолий Цой сообщил, что в его доме произошел пожар. Он рассказал, что вовремя заметил возгорание и вызвал МЧС. Артист добавил, что у него сгорел весь предбанник. Он опубликовал видео с первого этажа. В ролике заметно, что интерьер сильно пострадал из-за происшествия.

Анатолий Цой стал известен после участия в группе MBAND. В 2020-м коллектив распался, и певец начал сольную карьеру.

В июле 2024 года Цой сделал операцию на позвоночник. Из-за травмы, полученной в автомобильной аварии, у исполнителя образовались протрузии, переходящие в грыжу.

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