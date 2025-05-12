Мать Селены Гомес заложила дом, чтобы оплатить стартап певицы

Мама американской певицы Селены Гомес Мэнди Тифи взяла кредит под залог своего дома, чтобы помочь выплатить зарплату работникам стартапа дочери в сфере психического здоровья Wondermind. Об этом сообщает Forbes.

Тифи — генеральный директор компании. Женщина оказалась в затруднительном положении, когда у нее не хватило средств на выплату зарплаты примерно 15 сотрудникам, не считая поставщиков и фрилансеров. Сейчас работникам выплачены компенсации за одну из двух неполученных зарплат, однако мать Гомес якобы должна еще «тысячи долларов».

Известно, что компания также прекратила оплачивать медицинские счета сотрудников.

Wondermind сообщила Forbes, что компания «исправила» проблему, а остальные платежи будут отправлены 12 мая.

Накануне жених Селены Гомес пожаловался на странности певицы.

Ранее певец Григорий Лепс взял кредит на новый бизнес.