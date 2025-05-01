Жених Селены Гомес пожаловался на странности певицы

Жених Гомес Бланко рассказал, что в начале романа певица была одержима пунктуальностью

Жених певицы Селены Гомес рэпер Бенни Бланко пожаловался на странности артистки в начале их отношений. Бланко цитирует Independent.

«Селена такая сумасшедшая, что когда мы только начали ходить на свидания, она была одержима пунктуальностью. Подъезжала к моему дому минимум на 20 минут раньше, может быть, на 30 минут раньше, и ждала снаружи», --вспоминает он.

Гомес не подозревала, что Бланко видел ее по камерам видеонаблюдения.

Сама певица объяснила, что очень нервничала перед свиданиями, потому что мужчина ей очень нравился, и использовала время снаружи, чтобы настроиться на встречу.

12 декабря певица объявила о помолвке с Бенни Бланко. Она выложила в соцсети фото с кольцом, которое ей подарил возлюбленный. Его украшает массивный бриллиант в огранке «маркиз».

Ранее Селена Гомес показала совместное фото с женихом.