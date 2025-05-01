Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жених Селены Гомес пожаловался на странности певицы

Жених Гомес Бланко рассказал, что в начале романа певица была одержима пунктуальностью
close
selenagomez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жених певицы Селены Гомес рэпер Бенни Бланко пожаловался на странности артистки в начале их отношений. Бланко цитирует Independent.

«Селена такая сумасшедшая, что когда мы только начали ходить на свидания, она была одержима пунктуальностью. Подъезжала к моему дому минимум на 20 минут раньше, может быть, на 30 минут раньше, и ждала снаружи», --вспоминает он.

Гомес не подозревала, что Бланко видел ее по камерам видеонаблюдения.

Сама певица объяснила, что очень нервничала перед свиданиями, потому что мужчина ей очень нравился, и использовала время снаружи, чтобы настроиться на встречу.

12 декабря певица объявила о помолвке с Бенни Бланко. Она выложила в соцсети фото с кольцом, которое ей подарил возлюбленный. Его украшает массивный бриллиант в огранке «маркиз».

Ранее Селена Гомес показала совместное фото с женихом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами