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Актриса Ирина Кострова умерла в возрасте 102 лет

Заслуженная артистка России Ирина Кострова скончалась на 103-м году жизни
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Заслуженная артистка России Ирина Кострова ушла из жизни 1 мая в возрасте 102 лет. Об этом сообщил генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин в своем Telegram-канале.

«Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на вас! Ваш «Москонцерт», — написал Бачурин.

Прощание с артисткой состоится 4 мая в 12:00 в Москонцерт-холле. Кострова до последних дней оставалась активной участницей жизни организации. На сайте «Москонцерта» ее назвали «мастером художественного слова и человеком невероятной жизненной силы».

Ирина Кострова родилась 4 апреля 1923 года. Ветеран Великой Отечественной войны, она служила в Железнодорожном театре Марии Кнебель, «Ленкоме» Марка Захарова и Театре на Таганке. Ее творческая карьера охватила десятилетия, оставив яркий след в истории российского театрального искусства.

28 апреля сообщалось, что заслуженный артист РФ, актер Театра Российской Армии Алексей Крыченков скончался в возрасте 83 лет.

Ранее умер народный артист России Фидан Гафаров.

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