Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые востребованные звезды летних корпоративов

Певцы Лепс и Жуков возглавили рейтинг самых востребованных летом артистов
close
Пресс-служба ТНТ

Продюсер Илья Саглиани назвал самых востребованных звезд летних корпоративов сезона-2025. Его цитирует kp.ru.

Лидер группы «Руки Вверх!» возглавил рейтинг — ценник за его выступление летом начинается от 1 млн рублей и может достигать 10 млн рублей. Не уступает ему и Григорий Лепс;

Также в топ-10 попали Анна Асти, Люся Чеботина, Стас Михайлов, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, «Иванушки International», Баста и Филипп Киркоров.

Накануне продюсер Иосиф Пригожин признался, что готов «дарить» произведения, на которые у него есть права.

Пригожин объяснил, что сделает это, если таким образом трек станет популярным, вирусным и востребованным. По словам продюсера, он никогда не задавался целью зарабатывать именно с музыки.

Ранее украинская группа «Пошлая Молли» осталась практически без концертов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами