Названы самые востребованные звезды летних корпоративов

Продюсер Илья Саглиани назвал самых востребованных звезд летних корпоративов сезона-2025. Его цитирует kp.ru.

Лидер группы «Руки Вверх!» возглавил рейтинг — ценник за его выступление летом начинается от 1 млн рублей и может достигать 10 млн рублей. Не уступает ему и Григорий Лепс;

Также в топ-10 попали Анна Асти, Люся Чеботина, Стас Михайлов, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, «Иванушки International», Баста и Филипп Киркоров.

Накануне продюсер Иосиф Пригожин признался, что готов «дарить» произведения, на которые у него есть права.

Пригожин объяснил, что сделает это, если таким образом трек станет популярным, вирусным и востребованным. По словам продюсера, он никогда не задавался целью зарабатывать именно с музыки.

Ранее украинская группа «Пошлая Молли» осталась практически без концертов.