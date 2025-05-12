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Жена звезды авторской озвучки Дольского рассказала о его состоянии

Жена актера дубляжа Дольского опровергла сообщения о его проблемах с сердцем
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Андрей Дольский/VK

Супруга звезды авторской озвучки 90-х, актера дубляжа Андрея Дольского Наталья рассказала о его состоянии после сообщений об ухудшении самочувствия мужа. Ее цитируют «Аргументы и факты».

Сообщения о проблемах с сердцем у переводчика она назвала неправдой.

«Он чувствует себя хорошо. Никаких поражений сердца у него нет», — заверила Наталья.

По словам супруги, переводчик не лежал в больнице, а сходил к врачу-терапевту на плановый прием из-за метеочувствительности.

Всего 55-летний Андрей Дольский перевел около 30 тысяч фильмов — он мог переводить до семи лент в день. В его переводах существуют фильмы «Матрица», «Чужой», «Глубокое синее море», фильмы франшизы «Пила» и др.

О том, что Дольский якобы обратился к врачу с гипертонией, 12 мая сообщил Telegram-канал Mash.

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