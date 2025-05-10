«Болезненное состояние»: Светлана Немоляева о перенесенной операции

Актриса Немоляева подтвердила, что перенесла операцию на сердце

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева подтвердила, что недавно перенесла операцию на сердце. Ее цитирует NEWS.ru.

Актриса добавила, что речь идет о легкой процедуре, связанной с аритмией.

«После операции, как мне сказали, будет болезненное состояние. Но я уже играла два спектакля», — отметила 88-летняя артистка.

Об операции Немоляевой 10 мая сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, актрису госпитализировали в среднетяжелом состоянии.

Источник заявлял, что на протяжении последних 10 лет актриса регулярно жаловалась на давление, аритмию, головокружения, потерю сознания, озноб, слабость, одышку и потемнение в глазах.

Ранее Немоляева попросила не путать советское воспитание с деменцией.