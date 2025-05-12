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Звезда авторского перевода 90-х обратился к врачам из-за проблем с сердцем

Mash: у переводчика Дольского диагностировали гипертоническую болезнь
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Андрей Дольский/VK

Синхронный переводчик, звезда авторского перевода видеокассет в 90-х Андрей Дольский обратился к врачам из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

55-летний Дольский чувствовал себя плохо уже несколько недель. По данным канала, у 55-летнего переводчика нашли гипертоническую болезнь с поражением сердца.

Всего Андрей Дольский перевел около 50 тысяч фильмов — он мог переводить до семи лент в день. В его переводах существуют фильмы «Матрица», «Чужой», «Глубокое синее море», фильмы франшизы «Пила» и др.

Накануне рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали. Об этом сообщила жена певца Ксения Ткачева в социальных сетях.

Свика отправили в больницу с желудочным кровотечением. Жена артиста отметила, что не знает причин проблем со здоровьем у мужа. По ее словам, рэпер ведет здоровый образ жизни и не пьет алкоголь.

Ранее актриса Светлана Немоляева рассказала о перенесенной операции.

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