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Егор Крид получил штраф из-за концерта в Москве: «Мешал спать»

Певец Егор Крид рассказал, что его оштрафовали из-за концерта

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Егор Крид рассказал во время прямой трансляции, что его оштрафовали в Москве. Об этом сообщает kp.ru.

Крид объяснил, что платил штраф после концерта, который закончился позже, чем должен был. Артист нарушил закон о тишине. По нему не допускается нарушение покоя граждан с девяти вечера и до восьми утра с понедельника по пятницу.

«И какой-то мужчина, который живет неподалеку, подал заявление, что ему, видите, мой концерт мешал спать в 23:30. И меня оштрафовали», — рассказал артист.

В мае 2023 года Крид подал к Мизулиной иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который сейчас рассматривается по существу. По этому делу назначена экспертиза, на время проведения которой слушания приостановлены.

В иске Крид указал, что счел одно из высказываний Мизулиной на свой счет оскорбительным и не соответствующим действительности. Мизулина в феврале 2023 года обращалась в ФАС и Роскомнадзор по поводу незаконного распространения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров, в том числе и певца. Мизулина называла исполнителя «главным скамером страны». Суд не удовлетворил иск певца.

Ранее у Егора Крида начались проблемы с психическим здоровьем.

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