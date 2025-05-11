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Пригожин заявил о готовности «дарить» произведения

Продюсер Пригожин заявил, что готов подарить произведения ради популярности
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин признался в беседе с RT, что готов «дарить» произведения, на которые у него есть права.

Пригожин объяснил, что сделает это, если таким образом трек станет популярным, вирусным и востребованным. По словам продюсера, он никогда не задавался целью зарабатывать именно с музыки.

«Конечно, это было бы здорово. Но продажа дисков или отчисления со стриминговых сервисов — это, к сожалению, не основная статья дохода. Большую часть доходов приносят концерты, корпоративы и реклама», — поделился шоумен.

В октябре 2024-го Пригожин рассказал, что гонорар его жены, певицы Валерии, может достигать 10 миллионов рублей. В ноябре продюсер отметил, что тратит деньги на концерты артистки, клипы, стилистов, визажистов и прочее. Продюсер сообщил, что за один квартал он израсходовал 30 миллионов рублей.

Пригожин добавил, что на личные расходы у семьи уходит больше двух миллионов рублей в месяц. Он также рассказал о покупке второй машины. Продюсер приобрел автомобиль марки Jeep Grand Wagoneer черного цвета за 10 миллионов рублей.

Ранее украинская группа «Пошлая Молли» осталась практически без концертов.

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