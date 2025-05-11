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Украинская группа «Пошлая Молли» осталась практически без концертов

SHOT: группа «Пошлая Молли» осталась практически без концертов
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Украинская группа «Пошлая Молли» осталась практически без концертов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, количество выступлений коллектива сократилось вдвое, а билеты на единственный концерт в 2025 году распродаются плохо. Выступление пройдет в Молдавии. Солист группы Кирилл Бледный рассказывал, что у него упал заработок с прямых трансляций.

По данным SHOT, единственный стабильный доход артистам приносит мерч. ИП группы зарегистрировано в России.

После начала специальной военной операции Бледный покинул Россию, отменил все запланированные концерты в России и заявил, что больше их не будет. Позже Кирилл вместе с группой провели благотворительные концерты в поддержку Украины.

В ноябре 2023 года Бледный посоветовал полякам говорить на русском языке. По словам артиста, он не понимает, зачем люди разговаривают на «дурацком» польском языке. Особенно его удивило решение поступать таким образом, если существует русский язык.

Позже он назвал шуткой свои признания о том, что его раздражает польский язык. Организаторы концертов «Пошлой Молли» в Польше отменили выступления.

Ранее украинцы и европейцы пытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН.

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