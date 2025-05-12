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Сабина Пантус рассказала о результатах лечения от рака

Телеведущая Пантус вышла в ремиссию после 5 месяцев химиотерапии
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sabinapantus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Сабина Пантус рассказала о результатах лечения от рака. Ее цитирует издание «Страсти».

У ведущей проекта «На самом деле» диагностировали рак миндалин третьей стадии в 2024 году.

«Пока я плакала, сразу писала врачу, искала, куда мне обращаться, что делать дальше. Уже записывалась к специалистам, договаривалась, что приеду», — вспоминает она, как решила действовать сразу.

После операций и пяти курсов химиотерапии болезнь отступила, ведущая вышла в ремиссию и находится под наблюдением.

«Все чисто: метастазов нет, опухоли нет. Так что — гуляем! Все прошло очень быстро — за каких-то 5 месяцев», — добавила она, называя результат отличным, а свой случай не самым простым.

Пантус выразила благодарность врачам больницы им. Сеченова и врачу Игорю Решетову за оперативную помощь.

В январе ведущая рассказала, что полгода лечила рак препаратами от ангины.

Ранее звезда авторского перевода Андрей Дольский обратился к врачам.

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