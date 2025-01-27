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Сабина Пантус полгода лечила рак препаратами от ангины

Телеведущая Сабина Пантус призналась, что полгода принимала рак за ангину
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sabinapantus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Сабина Пантус призналась в шоу «Звезды сошлись», что не сразу обнаружила у себя рак.

По словам Пантус, изначально у нее болело горло. Телеведущая предположила, что у нее обострилась хроническая ангина. Несколько месяцев она принимала лекарства, но ничего не помогало. После этого Сабина обратилась к врачу.

«В июне я начала лечиться, потом мне назначили антибиотики. После месяца антибиотиков я четко понимала, что я перепробовала все. Это не ангина. Я пошла к лору и говорю: «Давайте возьмем гистологию»», — рассказала телеведущая.

На момент, когда Пантус пришла за помощью к специалисту, у нее была третья стадия плоскоклеточной карциномы. За три недели опухоль выросла в два раза. Она образовалась в миндалине телеведущей.

Сабина уточнила, что курит. Однако, по ее словам, сигареты не стали основной причиной рака. Как отметила телеведущая, курение — это фактор, который дополняет зону риска возникновения онкологического заболевания. Пантус получила рак из-за постоянной ангины и перегрузок.

Позже Пантус начала проходить курс химиотерапии.

«Лысая голова — это меньшая проблема, это когда у тебя половина тела не работает, во рту каша, разговаривать ты учишься заново. На текущий момент у меня четыре химии, две операции и завтра пятая химия», — рассказала телеведущая.

Ранее Кушанашвили рассказал о помощи Пугачевой в борьбе с раком.

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