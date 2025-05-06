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Умерла 11-летняя звезда Netflix Миллена Брандао после 13 остановок сердца

Актриса Netflix Брандао умерла в возрасте 11 лет после 13 остановок сердца
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millenamboficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Миллена Брандао, известная по роли в сериале Netflix «Единомышленники», умерла 2 мая в возрасте 11 лет после нескольких сердечных приступов. Об этом сообщает TMZ.

Официальная причина смерти, отмечает таблоид, не сообщается. При этом в ряде СМИ пишут, что незадолго до своей кончины девочка перенесла «не менее 13 остановок сердца».

«Ты была светом в моей жизни, и я знаю, что оттуда, сверху, ты продолжишь наблюдать за мной, освещая мою жизнь. Я буду любить тебя вечно!» — написала в личном блоге мать девочки.

Издание Splash выяснило, что Миллена Брандао впервые попала в клинику в Сан-Пауло (Бразилия) 28 апреля. Она жаловалась на лихорадку, ломоту в теле и головную боль. Ее отпустили, выписав таблетки. На следующий день девочку снова госпитализировали в более тяжелом состоянии, после чего она находилась под наблюдением врачей до самой смерти.

Муниципальный департамент здравоохранения начал расследование по факту произошедшего, а также заявление в полицию подали родители девочки. Адвокат Антонио Карлос Нето заявил, что семья не исключает, что причиной трагедии могла стать халатность врачей.

Ранее стало известно, что умер актер из «Прослушки» и «Клана Сопрано».

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