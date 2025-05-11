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Леша Свик экстренно госпитализирован

Певец Леша Свик экстренно госпитализирован с желудочным кровотечением
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпера Леша Свика экстренно госпитализировали. Об этом сообщила жена певца Ксения Ткачева в социальных сетях.

Свика отправили в больницу с желудочным кровотечением. Жена артиста отметила, что не знает причин проблем со здоровьем у мужа. По ее словам, рэпер ведет здоровый образ жизни и не пьет алкоголь.

Ксения отметила, что проблемы со здоровьем начались у всей семьи.

«После празднования я слегла с температурой, через пару дней Эмилька подцепила какую-то непонятную инфекцию, моя улыбающаяся дочь лежала пластом четыре дня, не вставая с кровати», — поделилась жена певца.

На данный момент Свика выписали из больницы. Исполнитель вышел на связь в Telegram-канале.

«Друзья, всем спасибо за переживания, меня уже выписали, я уже дома», — заявил артист.

Ткачева и Свик поженились в июле 2022 года. После регистрации брака в ЗАГСе пара отправилась за город отмечать событие с родственниками и друзьями. 1 декабря 2022 года блогерша родила дочь. Девочку назвали Эмилией.

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