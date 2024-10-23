Сын Бари Алибасова станет отцом во второй раз

Сын Бари Алибасова Бари станет отцом во второй раз. Об этом сообщает «Пятый канал».

Жена Алибасова Елена Калинина рассказала, что сын мужа показывал ей УЗИ будущего ребенка. О сроках они пока не знают. Женщина не уточняет, кто является матерью малыша.

«Там видно уже: голова, такое все маленькое. Это новая жизнь, особенно сейчас, когда можно подсмотреть, еще когда он в животике, фотографию сделать. Это же замечательно!» — поделилась Калинина.

У Бари Алибасова-младшего есть дочь Амелия от продюсера Виолетты Гришиной. Предприниматели развелись в 2020 году. В 2023-м Алибасов-младший сообщил, что его бывшая жена переехала с дочерью в Дубай строить маркетинг в одном из крупнейших агентств по продаже недвижимости.

Алибасов-младший рассказывал, что Амелия учится в дубайской элитной школе за два миллиона рублей в год. Обучение проходит на трех языках — английском, арабском и немецком.

В августе Алибасов-младший признался, что у него дикая зависть к отношениям отца с Еленой. Основатель группы «На-На» женился на своей помощнице Калининой в январе.

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