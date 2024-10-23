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Сын Бари Алибасова станет отцом во второй раз

Жена Бари Алибасова сообщила, что сын продюсера станет отцом

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Инстаграм @barialibasovjr

Сын Бари Алибасова Бари станет отцом во второй раз. Об этом сообщает «Пятый канал».

Жена Алибасова Елена Калинина рассказала, что сын мужа показывал ей УЗИ будущего ребенка. О сроках они пока не знают. Женщина не уточняет, кто является матерью малыша.

«Там видно уже: голова, такое все маленькое. Это новая жизнь, особенно сейчас, когда можно подсмотреть, еще когда он в животике, фотографию сделать. Это же замечательно!» — поделилась Калинина.

У Бари Алибасова-младшего есть дочь Амелия от продюсера Виолетты Гришиной. Предприниматели развелись в 2020 году. В 2023-м Алибасов-младший сообщил, что его бывшая жена переехала с дочерью в Дубай строить маркетинг в одном из крупнейших агентств по продаже недвижимости.

Алибасов-младший рассказывал, что Амелия учится в дубайской элитной школе за два миллиона рублей в год. Обучение проходит на трех языках — английском, арабском и немецком.

В августе Алибасов-младший признался, что у него дикая зависть к отношениям отца с Еленой. Основатель группы «На-На» женился на своей помощнице Калининой в январе.

Ранее Мамаева усомнилась, что Natan и Швецова расстались до «Звезд в джунглях».

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