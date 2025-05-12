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Волочкова не видится с дочерью после организации ее свадьбы за 10 млн рублей

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не виделась с дочерью после ее свадьбы
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова заявила в беседе с Woman.ru, что ни разу не виделась с дочерью Ариадной после свадьбы.

Мероприятие состоялось 26 апреля в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Дочь Волочковой Ариадна вышла замуж за предпринимателя Никиту Григоряна. До этого, 24 апреля, дочь танцовщицы обвенчалась с возлюбленным. Церемония венчания прошла в католической церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге.

По данным СМИ, балерина потратила на свадьбу наследницы около 10 млн рублей. Она уехала с мероприятия раньше, поскольку торопилась на поезд в Москву.

«Жениха и невесту я не видела после этого, поскольку они задержались в Санкт-Петербурге еще на неделю. Все люди, которые спрашивают, было ли у них свадебное путешествие — их свадебное путешествие было в Санкт-Петербурге, в моем родном городе, мне это очень приятно», — раскрыла экс-прима Большого театра.

Волочкова пояснила, что ежедневно созванивается с дочерью и ее супругом. Балерина также вспомнила, что на свадьбе Арианда сделала ей сюрприз: заказала специально для матери устрицы, сырую рыбу и рукколу.

«На свадьбе дочери я хоть единственный раз поела как нормальный человек», — отметила знаменитость.

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