Стало известно о долгах в России Поперечного

Комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом), который покинул Россию сразу после начала специальной военной операции (СВО), имеет задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«За Поперечным числятся неоплаченные платежи за жилую площадь в Воронеже, а также пени по ним», — сказал он.

Собеседник агентства не уточнил общую сумму задолженности.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные банка исполнительных производств, в отношении юмориста открыто исполнительное производство из-за долгов по платежам за жилую площадь и коммунальные платежи, включая пени. При этом производство не касается долгов по платежам за газ, тепло и электроэнергию.

14 июня 2024 года министерство юстиции РФ внесло Поперечного в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, юморист выступал против проведения специальной военной операции на Украине и работал с информационными площадками, которые находятся под контролем зарубежных структур.

Позже в отношении комика завели административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию российских войск»). В ноябре прошлого года Тверской районный суд Москвы оштрафовал его на 50 тыс. рублей в рамках данного дела. При этом сам Поперечный отказался признать свою вину. В середине апреля 2025 года Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции.

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