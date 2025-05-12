Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о долгах в России Поперечного

ТАСС: покинувший Россию комик Поперечный оставил задолженность по коммуналке
close
spoontamer/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом), который покинул Россию сразу после начала специальной военной операции (СВО), имеет задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«За Поперечным числятся неоплаченные платежи за жилую площадь в Воронеже, а также пени по ним», — сказал он.

Собеседник агентства не уточнил общую сумму задолженности.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные банка исполнительных производств, в отношении юмориста открыто исполнительное производство из-за долгов по платежам за жилую площадь и коммунальные платежи, включая пени. При этом производство не касается долгов по платежам за газ, тепло и электроэнергию.

14 июня 2024 года министерство юстиции РФ внесло Поперечного в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, юморист выступал против проведения специальной военной операции на Украине и работал с информационными площадками, которые находятся под контролем зарубежных структур.

Позже в отношении комика завели административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию российских войск»). В ноябре прошлого года Тверской районный суд Москвы оштрафовал его на 50 тыс. рублей в рамках данного дела. При этом сам Поперечный отказался признать свою вину. В середине апреля 2025 года Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции.

Ранее приставы прекратили взыскания с солистов Little Big.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами