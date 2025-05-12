В России хотят разработать стандарт русской кухни

Минпромторг России видит огромный потенциал в развитии русской кухни, группа по ее популяризации планирует разработать соответствующий стандарт. Об этом ТАСС рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

По его словам, описание термина, который означает «русская кухня», отсутствует на государственном уровне. Он подчеркнул, что русская кухня является неотъемлемой частью культурного наследия.

До этого депутат Государственной думы России Виталий Милонов направил главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой обращение, в котором предложил внести в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России жареную корюшку.

Милонов заявил об особой роли жареной корюшки в жизни Петербурга и всей страны в целом, назвав ее достойной внесения в реестр объектов нематериального культурного наследия народов РФ. Такое решение позволит сохранить и защитить это традиционное блюдо, а также повысит узнаваемость регионального бренда на международном уровне, заключил парламентарий.

Ранее главы иностранных делегаций попробовали блюда русской кухни в Кремле.