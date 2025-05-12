Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России хотят разработать стандарт русской кухни

Минпромторг: ведомство планирует разработать стандарт о русской кухне
close
«Повар из пельменной»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Повар из пельменной»

Минпромторг России видит огромный потенциал в развитии русской кухни, группа по ее популяризации планирует разработать соответствующий стандарт. Об этом ТАСС рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

По его словам, описание термина, который означает «русская кухня», отсутствует на государственном уровне.  Он подчеркнул, что русская кухня является неотъемлемой частью культурного наследия.

До этого депутат Государственной думы России Виталий Милонов направил главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой обращение, в котором предложил внести в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России жареную корюшку.

Милонов заявил об особой роли жареной корюшки в жизни Петербурга и всей страны в целом, назвав ее достойной внесения в реестр объектов нематериального культурного наследия народов РФ. Такое решение позволит сохранить и защитить это традиционное блюдо, а также повысит узнаваемость регионального бренда на международном уровне, заключил парламентарий.

Ранее главы иностранных делегаций попробовали блюда русской кухни в Кремле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами