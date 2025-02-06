«Ленинград» вернется на российскую сцену после длительного перерыва

Группа «Ленинград» анонсировала в своем VK-сообществе концерт во Владивостоке, который состоится 6 июня 2025 года.

Мероприятие пройдет на площадке «Фетисов Арена». Стоимость билетов варьируется от 3 до 6,5 тыс. рублей. По данным СМИ, в последний раз коллектив выступал в России два года назад.

«Готовьте свои голосовые связки, чтобы подпевать как давно полюбившемся хитам — «Вояж», «Экспонат», «В Питере — пить», «Кабриолет» и «WWW», так и новым песням, написанным уже в наше Новое время», — сказано в анонсе концерта (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

В начале января сообщалось, что Сергей Шнуров воссоединился с экс-супругой Ольгой Абрамовой на концерте «Ленинграда» на Бали. Интернет-пользователи предположили, что пара снова вместе.

8 ноября 2024 года вышел совместный мини-альбом группы «Ленинград» и Инстасамки под названием «Бумеры и зумеры». Всего в него вошли шесть треков, в том числе «Хорошо», «За деньги нет» и «Русские вперед». EP стал первым для «Ленинграда» за последние шесть лет.

Ранее сообщалось, что певица Лена Катина заявила о готовности поучаствовать в «Интервидении».