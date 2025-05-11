Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продюсер Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана»

ТАСС: Андрей Разин будет судиться с создателями «Слова пацана» из-за песен
close
ivanfilippovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана» из-за использования в многосерийном фильме песен группы «Ласковый май». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы московского арбитража.

Предметом иска стали песни «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и «Ну что же ты». Разин потребовал признать недействительным договор о лицензиях на указанные треки, который в 2023 году заключили представитель вдовы певца Юрия Шатунова Светлана и компания ООО «Тумач Продакшн».

Разин заявляет в иске, что у Светланы Шатуновой якобы нет прав на песни и распоряжаться ими она не может. Он назвал себя последним живым автором композиций «Ласкового мая» и подчеркнул, что добьется не только признания недействительным лицензионного договора, но и привлечения ответственных за случившееся к уголовной ответственности.

2 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что звезды «Слова пацана», актеры Рузиль Минекаев и Леон Кемстач задолжали около миллиона рублей логистической компании за перевозку чипсиков «Эу, пацан!».

Агент Кемстача Владислав заявил, что у артиста нет никаких задолженностей. Он подтвердил, что логистическая компания действительно подала заявление в суд, но не на актеров, а на компанию-производителя.

Ранее Юлия Пересильд призналась, что «промывала мозги» звездам «Слова пацана».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами