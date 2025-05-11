Продюсер Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана»

Продюсер Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана» из-за использования в многосерийном фильме песен группы «Ласковый май». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы московского арбитража.

Предметом иска стали песни «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и «Ну что же ты». Разин потребовал признать недействительным договор о лицензиях на указанные треки, который в 2023 году заключили представитель вдовы певца Юрия Шатунова Светлана и компания ООО «Тумач Продакшн».

Разин заявляет в иске, что у Светланы Шатуновой якобы нет прав на песни и распоряжаться ими она не может. Он назвал себя последним живым автором композиций «Ласкового мая» и подчеркнул, что добьется не только признания недействительным лицензионного договора, но и привлечения ответственных за случившееся к уголовной ответственности.

2 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что звезды «Слова пацана», актеры Рузиль Минекаев и Леон Кемстач задолжали около миллиона рублей логистической компании за перевозку чипсиков «Эу, пацан!».

Агент Кемстача Владислав заявил, что у артиста нет никаких задолженностей. Он подтвердил, что логистическая компания действительно подала заявление в суд, но не на актеров, а на компанию-производителя.

Ранее Юлия Пересильд призналась, что «промывала мозги» звездам «Слова пацана».