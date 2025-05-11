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Путин не сдержал эмоций во время показа тизера фильма о Брестской крепости

Путин прослезился на показе фрагментов нового фильма «В списках не значился»
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Кадр из видео/Telegram-канал «ЗАРУБИН»

Президент России Владимир Путин не смог сдержать эмоций и прослезился во время просмотра фильма о Великой Отечественной войне. Кадры с расчувствовавшимся лидером опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Кадры были сняты на полях федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Путину показали тизер новой военной киноленты картины «В списках не значился» во время его посещения Музея Победы на Поклонной горе.

На видео попал момент, как на финальной сцене кинопоказа Путин внимательно следил за происходящим на экране. У президента на глазах появились слезы.

До этого Зарубин рассказывал, что во время торжественного приема для иностранных лидеров, организованного в честь Дня Победы, президент России Владимир Путин предложил тост и поднял так называемые фронтовые 100 граммов. После произнесения тоста российский лидер подошел к председателю КНР Си Цзиньпину, который держал в руках бокал шампанского.

Ранее Путин поделился, с кем бы хотел выпить чая.

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