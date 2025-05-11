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Путин поднял фронтовые 100 граммов на приеме в честь Дня Победы

Путин поднял фронтовые 100 граммов во время тоста на приеме в честь Дня Победы
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Михаил Метцель/ТАСС

В ходе торжественного приема для иностранных лидеров, организованного в честь Дня Победы, президент России Владимир Путин предложил тост и поднял так называемые фронтовые 100 граммов. Соответствующие кадры были опубликованы журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

После произнесения тоста российский лидер подошел к председателю КНР Си Цзиньпину, который держал в руках бокал шампанского.

Торжественный прием от имени президента Российской Федерации состоялся 9 мая, сразу после завершения Парада Победы на Красной площади. В мероприятии приняли участие главы зарубежных государств, прибывшие в Москву для участия в торжествах, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

До этого президент России Владимир Путин охарактеризовал лидеров государств, посетивших парад Победы в Москве, как людей, чьи «характер и убеждения» противостоят внешнему давлению.

«Кого пытались запугать из тех, кто приехал в Москву на празднование победы над нацистской Германией? Те, кто приехал к нам, — это лидеры не по должности, это лидеры по характеру», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин поделился, с кем бы хотел выпить чая.

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