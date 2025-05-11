Бывшая жена Галустяна рассказала, как будет содержать детей после развода

Бывшая жена Михаила Галустяна Виктория Штефанец рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что продолжает воспитывать детей вместе с комиком.

По словам Штефанец, Галустян полностью участвует в материальных и воспитательных вопросах. Экс-супруга артиста уверила, что в жизни детей мало что изменилось в плане привычных дел и обязанностей.

30 апреля Михаил Галустян сообщил, что развелся после 18 лет брака. У пары есть две дочери: Эстелла и Элина.

1 мая журналистка Алена Мартынова заявила, что причиной развода Михаила Галустяна с Викторией Штефанец мог стать роман юмориста с визажисткой Миленой.

Известно, что Милена беременна. Она не раскрывает имя отца. После появления слухов девушке стали писать с просьбой прокомментировать, что она якобы ждет ребенка от Галустяна. Девушка опровергла эту информацию.

10 мая Штефанец опровергла, что у комика была любовница. Она заявила, что никто никого не предавал и не бросал. Решение о расставании было совместным.

Экс-супруга Галустяна назвала юмориста хорошим, порядочным и добрым мужчиной. Она уверила, что шоумену самому сейчас непросто.

Ранее беременная визажистка Галустяна попала в больницу на фоне слухов о романе с комиком.