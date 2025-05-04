Беременная визажистка Галустяна попала в больницу на фоне слухов о романе с комиком

Визажистка Михаила Галустяна Милена сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о госпитализации.

Милена опубликовала фото под капельницей. Беременная визажистка уточнила, что с малышом все в порядке. Она поблагодарила подписчиков за переживания. Госпитализация произошла на фоне слухов о романе девушки с шоуменом Михаилом Галустяном.

Милена не раскрывает имя отца. После появления слухов девушке стали писать с просьбой прокомментировать, что она якобы беременна от Галустяна. Девушка опровергла эту информацию. Она призвала отписаться тех, кто начал следить за ее аккаунтом «из-за дурацких слухов».

«В наше время, если ты не афишируешь свою личную жизнь, ее придумают за тебя», — отметила визажистка.

30 апреля Михаил Галустян сообщил, что развелся Викторией Штефанец после 18 лет брака. В браке у пары родились две дочери: Эстелла и Элина. Юморист заявил, что расставание прошло без обид и претензий. Развод он назвал не концом, а новым этапом жизни, и выразил надежду на новые возможности и личный рост.

Ранее Погребняк призвала Галустяна «не сжигать мосты» после развода.