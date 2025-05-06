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Украинцы и европейцы пытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН

Полянский: украинцы и европейцы пытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Концерт «Хора Турецкого» в здании Генассамблеи ООН попытались сорвать «украинцы и их европейские спонсоры», написал в Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Буквально накануне, отчаявшись помешать нам, украинцы распространили в ООН ноту, призывающую не посещать наш концерт», — сообщил дипломат.

Он добавил, что это не сработало: выступление прошло с аншлагом. Полянский поблагодарил главу музыкального коллектива и женскую группу Soprano за концерт и выбор песен.

Прошлым летом три активиста попытались прервать выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке. До главы российского внешнеполитического ведомства на трибуне находился постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан. Его речь демонстранты слушали молча. Однако, когда слово передали Лаврову, активисты встали со своих мест и начали кричать. Они требовали «освободить заложников». Несмотря на происходящее, глава МИД РФ не стал прерывать свою речь. Охрана вывела нарушителей из зала заседания.

Ранее украинская актриса сорвала овации, отказавшись перейти на украинский на вручении премии.

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