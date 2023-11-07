Концерты «Пошлой Молли» в Польше отменили после шуток про русский язык

Организаторы концертов украинской группы «Пошлая Молли» в Польше отменили выступления. Об этом сообщает польское издание Wprost.

По словам представителей по организации концертов Winiary Bookings, причиной отмены стали высказывания солиста группы Кирилла Бледного (настоящее имя Кирилл Тимошенко).

Всего в Польше должны были пройти пять концертов «Пошлой Молли»: 26 ноября в Гданьске, 28 ноября в Познани, 1 декабря в Кракове, 2 декабря во Вроцлаве и 21 декабря в Варшаве.

Недавно сообщалось, что Бледный посоветовал полякам говорить на русском языке. По словам артиста, он не понимает, зачем люди разговаривают на «дурацком» польском языке. Особенно его удивило решение поступать таким образом, если существует русский язык.

Позже он назвал шуткой свои признания о том, что его раздражает польский язык.

«Очень жаль, что мне приходится объяснять свою шутку, но кажется, что ее неправильно поняли. Когда я выкладывал это видео, то мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл», — заявил музыкант, напомнив, что он украинец.

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