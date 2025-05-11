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Ширвиндт о клипе Валерии на фоне руин: «Захотелось угодить всем»

Телеведущий Михаил Ширвиндт назвал ужасной пошлостью клип Валерии на фоне руин
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kalinkin_stas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Михаил Ширвиндт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковал клип Валерии «С чего начинается Родина», снятый на фоне руин.

Ширвиндт назвал ролик ужасной пошлостью.

«Вот захотелось тебе угодить всем. И решила ты сбацать что-то на фоне руин, что-то такое патриотическое», — отметил телеведущий.

Ширвиндт заявил, что Валерии стоило придумать свою песню и исполнить ее, а не исполнять советскую классику «С чего начинается Родина». Он не понимает, зачем трогать историю. Телеведущий предложил сравнить версию песни Валерии с исполнением Марка Бернеса в фильме «Щит и меч».

26 апреля первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин опубликовал видео с певицей Валерией — на нем она в черном платье поет советскую песню Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского «С чего начинается Родина» под аккомпанемент гармониста, а за ее спиной виднеются руины зданий.

30 апреля Валерия уже в своем аккаунте выложила то же самое видео, добавив на него подпись: «9 мая квартирник у Маргулиса на НТВ в декорациях фильма «В списках не значился», премьера которого 1 мая».

Ранее бывший муж Бородиной рассказал о поездке в Донбасс.

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