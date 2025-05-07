Бывший муж Бородиной рассказал о поездке в Донбасс

Бывший муж Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, рассказал в Telegram-канале, что отправился в Донбасс сразу после начала специальной военной операции на Украине.

Омаров уточнил, что не хочет раскрывать, чем он занимался в Донбассе. Мужчина заявил, что перестал вздрагивать от прилетов снарядов американского артиллерийского ракетного комплекса M142 HIMARS. Бизнесмен опубликовал видео из зоны СВО.

«Один такой прилет случайно попал на камеру. Помню, капитан тогда сказал: «Если бы бахнуло метров на 500 ближе — каску вместе с головой оторвало бы». А мы просто улыбнулись», — заявил предприниматель.

Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака.

Омаров рассказал о романе с Валерией в 2022 году. В мае 2024 года бизнесмен женился на возлюбленной. В июле предприниматель признался, что находился в отношениях с Валерией, когда был женат. Девушка ушла от него, как только узнала о супруге. Омаров заявил, что ему потребовалось полгода, чтобы вернуть возлюбленную. 1 февраля 2025 года у Курбана и Валерии родился сын.

Ранее бывший муж Бородиной отсудил более 130 млн рублей у бизнес-партнера.