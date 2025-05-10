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В Союзе журналистов назвали Калерию Кислову символом программы «Время»

Председатель СЖР Соловьев назвал Калерию Кислову символом программы «Время»
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал телережиссера Калерию Кислову символом программы «Время».

По его словам, она была человеком по-своему уникальным.

«Много лет была главным режиссером программы «Время», организовывала записи обращений многих президентов», — сказал Соловьев.

Он отметил, что она очень много сил вложила в подготовку и обучение молодых режиссеров.

«Конечно, она является символом программы «Время», потому что без нее очень многое бы там не получилось», — рассказал он.

Бывшего главного режиссера программы «Время» Калерии Кисловой не стало на сотом году жизни. Кислова несколько десятков лет руководила съемками главных событий страны. Она регулярно сопровождала Леонида Брежнева во время поездок. В 2006 году Кислова ушла с должности главного режиссера и стала режиссером-консультантом.

Ранее Кислова вспоминала, как Ельцин готовил свой уход от власти.

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