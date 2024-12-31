«Дедушке на покой пора». Как Ельцин тайно готовил свой уход от власти

«Ельцин уходит, Путин остается» — статья с таким заголовком вышла в одной из газет в октябре 1999-го. Тогда речь шла о том, что президент России Борис Ельцин отправился в отпуск. Как изменится смысл этой фразы 31 декабря 1999 года знал только один человек, сам Борис Николаевич. Новогодняя ночь, когда он объявил о своей отставке, ознаменовала конец одной эпохи и начало другой. Каким запомнили Новый 2000 год россияне и что им завещал первый президент России — в материале «Газеты.Ru».

«Я устал, страна устала от меня»

«Ельцинская эпоха» пришла на смену горбачевской перестройке и стала еще более противоречивым временем. Восьмидесятые, с одной стороны, запомнились появлением частной собственности, первых кооперативов, гласностью, а с другой стороны — закрытием заводов, пустыми полками магазинов, зарождением рэкета, межнациональными и этническими конфликтами на периферии СССР.

Девяностые в каком-то смысле стали продуктом того десятилетия. К старым проблемам добавились шоковые экономические реформы, приватизация, гиперинфляция, военные кампании в Чечне и дефолт. Рейтинг первого президента России к 1999 году не превышал 5%. К этому моменту он пережил несколько инсультов, сложную операцию на сердце и баллотироваться на следующий срок не собирался.

«Вы считаете, что Россией могут управлять люди, достигшие пенсионного возраста. Я считаю, что возглавлять правительство и быть министрами должны молодые. Я сам подаю пример: я не собираюсь выдвигаться на третий срок, потому что и двух в России слишком много». Борис Ельцин На встрече со спикером Госдумы Геннадием Селезневым 14 апреля 1998 года

Чтобы развеять сомнения на этот счет, 9 августа 1999 года Ельцин официально назвал своим преемником Владимира Путина. Из секретаря Совета безопасности и директора ФСБ тот стал премьер-министром.

При этом вероятность своей отставки Ельцин отвергал (отправить в нее президента пытались трижды). Лишь позднее, в мемуарах, он признается: на самом деле задумывался об уходе неоднократно.

«И до, и после 1996 года, я заводил со своими ближаишими помощниками разговор о досрочнои отставке, приводил аргументы: я устал, страна устала от меня. И видел, снова и снова убеждался, что альтернативы пока нет. Нельзя уходить, если есть опасность, что демократическии процесс, процесс реформ может быть остановлен, а страна отброшена назад». Борис Ельцин Из книги «Президентский марафон»

«Текст не нравится. Будем переписывать»

В ходе выборов в Госдуму в декабре 1999-го второе место заняла недавно созданная партия «Единство». Именно она должна была поддержать Путина на грядущих выборах президента. Глядя на успех этой кампании, Ельцин решил, что пора покинуть политическую арену. Сделать это он решил неожиданно для всех — в канун Нового года. Добровольный отказ президента от полномочий казался ему символичным шагом в новый век.

«Так уж повелось в России: ее правитель никогда не передавал власть добровольно. Всегда это была или естественная смерть, или заговор, революция. Коммунистическиий режим унаследовал неспособность к безболезненнои передаче власти в новые руки. Царь переставал быть единоличным правителем лишь после смерти или после переворота, генеральныи секретарь — точно так же». Борис Ельцин Из книги «Президентский марафон»

Первым, кто узнал о готовящемся решении, стал Путин. 14 декабря, за пять дней до парламентских выборов, Ельцин позвал его в свой загородный кабинет. Сообщил, что собирается уйти и получил от преемника согласие баллотироваться. Однако точную дату ухода раскрывать не стал.

«Никогда еще я так долго не держал столь важное решение в тайне даже от ближайших помощников из президентского аппарата, — писал Ельцин в мемуарах. — Честно говоря, трудно. Трудно носить в себе такую тяжесть. Ужасно хочется с кем-нибудь поговорить. Но не могу. Если информация просочится — весь эффект будет потерян».

28 декабря 1999 года в представительском зале Кремля, как обычно, шла запись новогоднего телеобращения президента к стране. В присутствии небольшой группы ОРТ Ельцин поздравлял россиян с праздником.

close Воссозданный личный кабинет первого президента России Бориса Ельцина, в котором он выступил с предновогодним обращением к гражданам в 1999 году, - часть экспозиции Президентского центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге Павел Лисицын/РИА Новости

Как только камеры выключились и все выдохнули, президент заявил: «Значит, так, текст не нравится. Будем переписывать». Итоговую запись назначили на 10:00 31 декабря.

В тот же день, 28-го числа, о причинах переноса обращения узнали еще три человека — глава администрации Александр Волошин, бывший глав Валентин Юмашев и дочь президента Татьяна. Составили поминутный план дня. Речь президента, письма, указы и другие документы предстояло подготовить к утру 31 декабря.

29 декабря в Кремле состоялась очередная беседа Ельцина с Путиным. Преемник узнал дату своего назначения исполняющим обязанности и другие детали: о телеобращении, подписании указов, передаче ядерного чемоданчика, встречах с силовиками.

«Путин мне очень нравится. Как реагирует, как корректирует некоторые пункты в этом плане — все четко и очень конкретно… Простая вещь: один президент уходит, другой, пока еще исполняющий обязанности, приходит. Сухо, строго и юридически точно воплощаем в жизнь статью Конституции РФ». Борис Ельцин Из книги «Президентский марафон»

close Борис Ельцин и Владимир Путин в Кремле, 31 декабря 1999 года Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP

«Россия уже никогда не вернется в прошлое»

В шесть утра 31 декабря журналисты были в кабинете президента. «Мы собрали аппаратуру, поставили свет, проверили все. Оператор настроился. И — нет текста, — вспоминала Калерия Кислова, возглавлявшая режиссерский коллектив программы «Время». — Мы ждем. Семь часов утра, восемь, девять. А я знала точно, что если съемка назначена в десять, то Борис Николаевич будет вовремя. По нему можно было проверять часы: он никогда не опаздывал ни на одну минуту <...>. Я уже стала нервничать».

За 15 минут до начала эфира советник президента Валентин Юмашев вынес текст. Редактор тут же начала набирать его на телесуфлер. На экране одна за другой всплывали строки.

«Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми. А мы, те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти. Посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали на выборах в Думу за новое поколение политиков, я понял: главное дело своей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое. Россия всегда теперь будет двигаться только вперед», — говорилось в обращении.

«Оператор телесуфлера набрала за 15 минут сам текст. И пока она набирала, лицо ее вытягивалось. Потом началась запись. Все были в шоке», — рассказывал Юмашев в интервью. Речь записали с одного дубля.

Когда Ельцин произнес последнюю фразу, группа начала аплодировать.

«Люди, которые присутствовали на записи, реально заплакали. Они с Борисом Николаевичем были много лет», — говорил в интервью Владимиру Познеру советник президента.

Бронированная машина в сопровождении ГАИ сразу же доставила запись в телецентр Останкино. Там Юмашев должен был лично проследить, чтобы ровно в полдень телеобращение вышло в эфир. Около часа дня все официальные процедуры остались позади.

«Спустился к подъезду. Подъехала моя машина <...>. Хочется что-то важное сказать на прощание Владимиру Путину. Какой же тяжкий труд ему предстоит впереди. И как хочется ему хоть чем-то помочь. «Берегите... Берегите Россию», — говорю я ему. Путин посмотрел на меня, кивнул. Машина медленно сделала круг. Закрыл глаза. Все-таки я устал. Очень устал». Борис Ельцин Из книги «Президентский марафон»

«Отколол сегодня шутку»

Пока в Кремле вовсю готовили сенсацию, россияне были заняты своими делами — докупали продукты, резали салаты, накрывали на стол. Анна включила обращение вечером. Новость стала для 22-летней девушки сюрпризом, но скорее приятным.

«Никто не думал, что Ельцин объявит об уходе прям в Новый год, но в целом это было ожидаемо, — вспоминает она. — К тому моменту он уже еле языком ворочал, был явно болен, и за него все время было слегка стыдно. Было понятно, что руководить человек не может, а у нас Вторая чеченская и взрывы домов. Так что, ушел и ладно».

Похожее облегчение в тот момент испытали многие.

«Мы с соседкой днем резали салаты и слушали его речь. Воспринималось это прямо как подарок на новый год. Больше не нужно будет его стыдиться», — рассказывает Ирина.

Глядя на взрослых, их радость разделяли и дети.

«Я училась в седьмом классе, но помню, что все друг друга поздравляли с новым годом и новым президентом, — говорит Алина. — Больше балагурили на эту тему. Такие времена, и такой Ельцин были. Казалось, хуже точно не станет. И взрослые, и мы, дети, понимали, что дедушке на покой пора».

close Владимир Путин во время новогоднего обращения, 1999 год Кадр из видео/Первый канал/Президентский центр Бориса Ельцина

Часть опрошенных «Газетой.Ru» призналась, что, кроме удивления, не ощутила никаких эмоций. «Самое необычное в этом выступлении было то, что в истории нашей страны ни один глава государства добровольно не отрекался от власти», — вспоминает Олег.

Двадцатилетнюю Марию и друзей в тот день куда больше речи президента занимали шуточные обсуждения возможного конца света, который «прогнозировали» с наступлением нового века.

«К полуночи все были уже «тепленькие», но все равно включили президента. И помню, что, чем дольше он говорил, тем тише становилось в доме, — рассказывает она. — После легендарного «я ухожу» все смеялись и шутили, что это нам вместо конца света. Никто не радовался и не расстраивался, мы были молодые и ни черта не понимали».

Лишь для небольшой части россиян тот день связан с крушением надежд. Накануне нового 2000 года 45-летний Александр похоронил родную тетю.

«Приехал домой в соответствующем настроении, про встречу Нового года и не думал, — рассказывает он. — В те времена я еще смотрел телевизор, и когда услышал: «я ухожу» мысли про Новый год ушли совсем на задний план. У меня с Ельциным в начале его правления было связано много надежд. И мне, несмотря на все его ошибки и жуткие промахи, показалось, что в моей жизни закончился очень важный этап».

Нина и Виктор из Калуги решили встречать Новый год 2000 год у родственников в Киеве. На кадрах из семейного архива сохранилась видеозапись того дня.

На столе в гостиной уже расставлены блюда, в центре в ожидании своего часа стоит бутылка шампанского. На заднем фоне работает телевизор. Там транслируют обращение Ельцина. Все смотрят его уже во второй раз.

«Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как Президент России. Я принял решение», — говорит политик с экрана.

Камера снимает мерцающие огни на елке и гостей, которые разговаривают о своем.

«Ельцин сегодня отколол очередную шутку, — смеется оператор. — отказался в пользу Путина от президентства».

Камера снова снимает наряженную елку. Вечер только начинается.