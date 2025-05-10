Умерла бывший режиссер программы «Время» Калерия Кислова

Бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова умерла на сотом году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

«Калерия Венедиктовна умерла на 100-м году жизни», — сообщили в дирекции Первого канала.

Кислова являлась старейшим сотрудником телеканала.

Кислова родилась 20 апреля 1926 года в селе Каргат Сибирского края. Училась в студии новосибирского театра «Красный факел», а затем — в ГИТИСе.

В 1961 году пришла на телевидение, попала в Молодежную редакцию Центрального телевидения. В 1974 году начала работать в Главной редакции информации ЦТ, в том числе создавшую программу «Время», через три года была назначена главным режиссёром редакции. Кислова несколько десятков лет руководила съемками главных событий страны. Калерия Кислова регулярно сопровождала Леонида Брежнева во время поездок по СССР и за рубежом. В 2006 году Кислова ушла с должности главного режиссера и стала режиссёром-консультантом.

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