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Бондарчук высказалась о перспективах «евразийского Оскара»

Режиссер Бондарчук: Евразийская кинопремия поднимет уровень кинематографа в РФ
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Мария Девахина/РИА Новости

Заслуженная артистка РСФСР, режиссер Наталья Бондарчук высказалась о перспективах Открытой евразийской кинопремии, которую в СМИ называют «евразийским Оскаром». Актрису цитирует ТАСС.

По словам Бондарчук, сейчас евразийский кинематограф расцветает, а ей он всегда был интересен. Интерес у нее вызывают совместная работа с Индией, Монголией, Китаем.

«Вообще, подобные объединения всегда вызывают бесконечный интерес. На мой взгляд, наш кинематограф поднимется благодаря евразийскому мосту и Евразийской премии в том числе», — считает Бондарчук.

Весной 2022 года режиссер Никита Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии для развития «евразийского пространства». В январе прошлого года он сообщил, что была создана комиссия, которая будет работать над евразийским аналогом «Оскара». Он отметил, что его предложение поддержал в том числе президент РФ Владимир Путин.

Презентацию Евразийской киноакадемии и кинопремии Михалков провел во время Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Там же он представил наградную статуэтку премии — «Бриллиантовую бабочку».

Ранее стала известна дата следующей церемонии вручения кинопремии «Оскар».

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