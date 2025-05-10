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Актрисе Немоляевой провели операцию на сердце

Mash: 88-летней актрисе из «Служебного романа» Немоляевой прооперировали сердце
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Григорий Сысоев/РИА Новости

88-летней актрисе из «Служебного романа» Светлане Немоляевой провели операцию по восстановлению сердцечного ритма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщину госпитализировали в среднетяжелом состоянии. На протяжении последних 10 лет актриса регулярно жаловалась на на давление, аритмию, головокружения, потерю сознания, озноб, слабость, одышку и потемнение в глазах.

Недавно она перенесла криобаллонную абляцию, во время которой кардиохирурги устранили проблемные участки сердечно-сосудистой системы Немоляемой, после чего стабилизировали состояние ее здоровья. В стационаре она провела три дня. Сейчас женщине рекомендуют следить за нагрузками и здоровьем и продолжать наблюдаться у кардиолога. Несмотря на проблемы с сердцем, сейчас актриса продолжает выступать в театре.

До этого 87-летная Светлана Немоляева сообщила, что перенесла приступ, который вовремя купировали.

Ранее Немоляева попросила не путать советское воспитание с деменцией.

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