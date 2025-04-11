87-летная Светлана Немоляева сообщила, что перенесла приступ

Народная артистка России Светлана Немоляева подтвердила, что ей вызывали скорую из-за проблем с сердцем. Ее слова передает ТАСС.

«Я перенесла приступ, но мне его вовремя купировали. Сейчас я нахожусь дома», — пояснила звезда «Служебного романа».

Немоляева призналась, что сейчас чувствует себя лучше. Знаменитость не стала уточнять характер приступа. Она поблагодарила врачей за работу.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что Немоляевой вызвали скорую, поскольку артистка почувствовала себя плохо из-за проблем с сердцем. Утверждалось, что врачи оказали знаменитости первую помощь — и она не стала отменять запланированное на 10 апреля выступление в театре.

В ноябре 2024 года Немоляева подтверждала, что почувствовала недомогание на съемках ремейка фильма «Буратино». Знаменитость признавалась, что страдает от мерцательной аритмии — нарушения сердечного ритма. Из-за переутомления у 87-летней артистки иногда возникают приступы.

До этого СМИ сообщали, что Немоляева чуть не упала в обморок на съемках из-за того, что у артистки подскочило давление и закружилась голова. Врачи оказали ей первую медицинскую помощь и посоветовали сходить в больницу.

Ранее сообщалось, что жена Ливанова Елена назвала прошлогодней новость об удалении тромба у актера.