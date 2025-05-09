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Внук Твардовского оценил постановку «Василия Теркина» в театре Бабкиной

Внуку поэта Твардовского Алексею понравилась постановка «Василия Теркина» в театре Бабкиной
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РИА «Новости»

Внук писателя Александра Твардовского Алексей Твардовский-Макушенко оценил постановку поэмы его деда «Василий Теркин» в театре Надежды Бабкиной «Русская песня». Его цитирует kp.ru.

По словам Твардовского-Макушенко, спектакль ему понравился — в нем были учтены все акценты, расставленные в поэме.

«Особенно меня поразило, как Надежда Георгиевна Бабкина читала отрывок из «Переправы». Мурашки по телу от того, как она произносила «люди теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно…», — делится он.

Потомок писателя назвал неподражаемой актерскую игру Сергея Никоненко и одобрил введение в спектакль музыкальных композиций.

Спектакль «Ради жизни на земле! Василий Теркин» поставила Любовь Гречишникова, главную роль сыграл народный артист России Сергей Никоненко. Также в спектакле приняли участие народная артистка России Надежда Бабкина, артисты Иван Замотаев, Юрий Катаев, Анна Кузьмищева, ансамбль «Русская песня», балет «Живая планета», фолк-рок группа «После 11», ансамбль танца «Русские сезоны», детско-юношеская студия «Наследие».

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