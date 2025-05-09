Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии могил звезд-фронтовиков Никулина и Тодоровского

Туристы утопили могилу Никулина в свежих цветах
close
«Мосфильм»

Стало известно о состоянии могил знаменитых кинематографистов-фронтовиков на Новодевичьем кладбище. Об этом пишет News.ru.

По словам корреспондента, могила режиссера Петра Тодоровского («Два Федора», «Военно-полевой роман») выглядит неухоженной — цветы разбросаны, плита выглядит треснувшей. Внимания требует и могила актера Иннокентия Смоктуновского — последнее пристанище народного артиста СССР заросло сорняками.

Другая ситуация, рассказывает журналист, на могиле народного артиста СССР, также фронтовика Юрия Никулина. Популярная среди туристов, она утопает в свежих цветах — розовых и алых гвоздиках, а также хризантемах и тюльпанах.

Ухаживают и за могилой Элины Быстрицкой, сыгравшей Аксинью в культовом советском фильме «Тихий Дон», во время войны работавшей в эвакуационном госпитале медицинской сестрой. На могиле актрисы установлен памятник из белого мрамора, на постаменте лежат свежие цветы.

До этого стало известно, что Павел Деревянко посетил могилу деда Павла в День Победы.

Ранее певцы Александр Розенбаум и Лев Лещенко назвали любимые песни о Великой Отечественной войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами