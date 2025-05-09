Стало известно о состоянии могил звезд-фронтовиков Никулина и Тодоровского

Стало известно о состоянии могил знаменитых кинематографистов-фронтовиков на Новодевичьем кладбище. Об этом пишет News.ru.

По словам корреспондента, могила режиссера Петра Тодоровского («Два Федора», «Военно-полевой роман») выглядит неухоженной — цветы разбросаны, плита выглядит треснувшей. Внимания требует и могила актера Иннокентия Смоктуновского — последнее пристанище народного артиста СССР заросло сорняками.

Другая ситуация, рассказывает журналист, на могиле народного артиста СССР, также фронтовика Юрия Никулина. Популярная среди туристов, она утопает в свежих цветах — розовых и алых гвоздиках, а также хризантемах и тюльпанах.

Ухаживают и за могилой Элины Быстрицкой, сыгравшей Аксинью в культовом советском фильме «Тихий Дон», во время войны работавшей в эвакуационном госпитале медицинской сестрой. На могиле актрисы установлен памятник из белого мрамора, на постаменте лежат свежие цветы.

До этого стало известно, что Павел Деревянко посетил могилу деда Павла в День Победы.

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