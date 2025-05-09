Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лещенко и Розенбаум назвали любимые песни времен ВОВ

ТАСС: Лещенко и Розенбаум рассказали о своих любимых песнях Победы
close
Максим Блинов, Владимир Астапкович/РИА Новости

Певцы Александр Розенбаум и Лев Лещенко считают, что главное в песнях о Великой Отечественной войне — искренность, память о подвиге и надежда. Об этом артисты заявили в беседе с ТАСС.

«‎Все песни о Великой Отечественной войне, особенно те, что были написаны в годы войны, они проникнуты удивительно искренним чувством любви к Отечеству, к своему дому», — сказал Лещенко.

Среди своих любимых композиций он назвал «Солнце скрылось за горою», которую исполнял еще в детстве и «За того парня» — песню, которая привела его к первой премии на международном фестивале в Сопоте. Он также напомнил о значении песни «День Победы». Артист считает ее символом памяти.

Александр Розенбаум сказал о точности и глубине как довоенных, так и послевоенных песен. По его мнению, все самые известные композиции близки и понятны народу.

Любимые песни Победы для Розенбаума — «Сережка с Малой Бронной», а также особенно дорогую для него - «Туман, туман, седая пелена» из фильма «Хроники пикирующего бомбардировщика», поделился исполнитель.

На Красной площади в Москве 9 мая пройдут колонны бронеавтомобилей, ракетовозов, тягачей, танков и другой гусеничной техники. После прохода сводных полков военнослужащих на брусчатку выйдут колонны военной техники. О том, какие боевые машины примут участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее директор «Мосфильма» Шахназаров заявил, что российские военные фильмы популярны у иностранцев.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами