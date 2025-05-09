Лещенко и Розенбаум назвали любимые песни времен ВОВ

Певцы Александр Розенбаум и Лев Лещенко считают, что главное в песнях о Великой Отечественной войне — искренность, память о подвиге и надежда. Об этом артисты заявили в беседе с ТАСС.

«‎Все песни о Великой Отечественной войне, особенно те, что были написаны в годы войны, они проникнуты удивительно искренним чувством любви к Отечеству, к своему дому», — сказал Лещенко.

Среди своих любимых композиций он назвал «Солнце скрылось за горою», которую исполнял еще в детстве и «За того парня» — песню, которая привела его к первой премии на международном фестивале в Сопоте. Он также напомнил о значении песни «День Победы». Артист считает ее символом памяти.

Александр Розенбаум сказал о точности и глубине как довоенных, так и послевоенных песен. По его мнению, все самые известные композиции близки и понятны народу.

Любимые песни Победы для Розенбаума — «Сережка с Малой Бронной», а также особенно дорогую для него - «Туман, туман, седая пелена» из фильма «Хроники пикирующего бомбардировщика», поделился исполнитель.

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