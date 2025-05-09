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Павел Деревянко посетил могилу деда Павла в День Победы

В Таганроге актер Деревянко посетил могилу деда-ветерана

Российский актер Павел Деревянко в День Победы посетил могилу своего деда-ветерана в Таганроге. Видеороликом с кладбища он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На могилу дедушки, которого не стало за девять лет до рождения Павла и в честь которого будущего актера назвали, он пришел с мамой и братом.

Павлу Деревянко 38 лет. Он известен по ролям в фильме «Брестская крепость», сериалам «Домашний арест», «Беспринципные», «Идеальная семья».

9 мая в Москве на Поклонной горе начался концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На сцену выйдут Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров (за дирижерским пультом — Валерий Гергиев), Олег Газманов и участники его проекта «Родники», которые представят программу «Песни Победы. Голоса поколений». Также для зрителей выступят арт-группа «Soprano Турецкого» и Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.

Ранее певцы Александр Розенбаум и Лев Лещенко назвали любимые песни о Великой Отечественной войне.

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